Mandy Lieu日記透露第一次做媽媽抱起女兒心情 ︰整個世界都融化

現年36歲、本來是模特兒的Mandy Lieu現時跟3女1子定居英國，早前更轉型做雜誌專欄作家。而Mandy不時在個人網誌寫關於田園、可持續飲食文化和耕種等分享。Mandy年前以2,800萬英鎊（約2億9千萬港元）購入的Ewhurst莊園，生活無憂。



Mandy的網誌曝光。（網站圖片）

Mandy曾透露她在英國漢普郡（Hampshire）以2800萬英鎊（約2億9千萬港元）購入佔地370多萬平方米的Ewhurst莊園，Mandy為想給孩子們一個置身於大自然一樣的家，所以才購入莊園，並將莊園打造成生產有機產品的生態農場。Mandy非常愛錫小朋友，她曾在去年一篇網誌中寫道︰「當我第一次將女兒抱在我懷中，整個世界都融化了。」她又說︰「從那時起，我知道這是我和我的女兒，沒有別的。直到我年幼的孩子也出現了！像很多第一次做媽媽的人一樣，我做好一切可以做的準備。我選了托兒所，房子都裝滿尿片，我讀每一本育兒書，之後有很多情緒衝擊我。睡在醫院的病床上，在我生活的所有煩惱、計劃與憂慮都被沖走了，取而代之的是一種我從不知道可以存在的愛。我告訴自己一切都不會再一樣了——從那以後我一直在接受改變。」

Mandy的生活寫意。（網站圖片）

Mandy原來在倫敦開了一間餐廳，剛開始的時候，就要面對關於新冠肺炎，不斷都在轉變的限制和政策，後來餐廳也主要做外賣等。而餐廳的環境舒適，食物主要是用季節性的食材，而且是用主要來自英國農民和製造商、且合乎道德的產品，看來Mandy在英國亦找到了她的事業和生活。

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