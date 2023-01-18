洗米華囚18年｜Mandy Lieu近況曝光　英國生活無憂玩馬玩豬好寫意

澳門商人、太陽城集團 (1383) 創辦人周焯華 (綽號洗米華)，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，今日 (18/1) 於澳門法院被裁定創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項罪名成立，判監18年。曾獲洗米華高調公開拖手認愛，並為對方生了3女1子的Mandy Lieu現已定居英國，年前更轉型做雜誌專欄作家。而Mandy不時在個人網誌寫關於田園、可持續飲食文化和耕種等分享。Mandy更以2,800萬英鎊（約2億9千萬港元）購入的Ewhurst莊園，生活無憂。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

雖然洗米華出事了，但似乎並沒有影響到Mandy在英國的舒適生活，她一直以來都有持續更新她的網誌日記。Mandy的最新一篇日誌就是於今年1月5日更新，她post了4隻小馬在草原的靚相，伴隨住一望無際的郊外迷人美景，她十分享受大自然寧靜寫意的時光。而在去年11月14日她就post了一張她的側面照，亦是她曝光的最新近照，表示自己沈醉在大自然的美麗當中，她喜見她的農場萬物都在欣欣向榮地生長。在去年10月她又post了幾隻豬媽媽和小豬的照片，她與小豬玩得好開心。

點擊睇Mandy Lieu最新近況：

+ 1

Mandy在最新一篇網誌寫道：「一年過去了——我不敢相信 Ewhurst公園又到了聖誕節。去年為我和我的團隊帶來了許多美妙的新挑戰和新體驗。從與乾旱作戰鬥爭到學習如何識別採集到的蘑菇、追逐逃跑的豬（和小豬），再到第一次從 Ewhurst 公園果園自製蘋果汁——這無疑是了不起的一年。在接下來的幾個月裡，我們有很多期待，但我想花一些時間來反思我們現在所處的位置，迎接另一個季節和漢普郡這些美好的冬日。」

Mandy的網誌曝光。（網站圖片）

她又在另一篇日記抒發了自己對自然環境的感受：「地理意識周臨近：是時候考慮人與環境之間的關係了。對我來說，地理意味著將世界作為一個整體來思考。我有機會在全球各地生活和工作，體驗許多不同的生活方式。從出生在馬來西亞到在香港、印度尼西亞和中國生活，為工作和獨立四處奔波，現在已經跨越半個世界來到我所在的漢普郡一角，看到大自然在不同地方的意義和面貌，真是不可思議。

我一直對我的環境很感興趣，無論我走到哪裡，都能找到與大自然的聯繫，這一直是我一生的基本支柱。

雖然我長大的地方和現在居住的地方有很多不同，但這兩個獨特的地方在我心中佔有特殊的位置。在馬來西亞，大自然中隨處可見的精美調色板，是由點綴在花園和森林周圍的芙蓉植物組合而成的。國花是生長和生命的象徵，也被用來為傳統療法配製草藥混合物。」

點擊下圖看更多Mandy的照片︰

+ 11