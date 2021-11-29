TVB陰謀論｜演技好唔係攞獎唯一條件　最緊要同高層夠Friend？

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於2022年1月2日舉行，今年男女主角的爭持十分激烈，單是男主角提名就有31個，女主角也有35個，其中大熱分別有王浩信、馬國明、郭俊安、李佳芯、惠英紅、鍾嘉欣。多年來TVB都有不少傳聞，到底「續約換獎」係咪真？做「視帝」「視后」有乜條件？樂易玲今日（28/11）出席記者會時一一解答。



唐詩詠今屆都有提名。（資料圖片）

迷思一 「續約換獎」係不成文規定？

TVB是否會有「續約換獎」？樂小姐接受《香港01》訪問時以反問回應記者：「你話諗咗呢個問題好耐，我就會諗，黃子華唔係我哋架啦，我又記得惠英紅攞獎，惠英紅都唔係我哋（不是TVB藝員），我又記得鄭嘉穎攞獎嗰年都唔係我哋藝員，今年都有鍾嘉欣。真心講，喺我哋公司立場當然希望所有攞獎嘅藝員都可以同我哋做吓嘢，但係又唔一定，所以比賽都好公平嘅。」

黎耀祥係「萬千星輝頒獎典禮」三屆視帝。（資料圖片）

迷思二 點先做到視帝視后？

那麼做視帝視后需要有什麼條件？樂小姐回答：「第一，最緊要佢喺呢部劇入面做得好，第二係佢喺呢一年入面，除咗呢套劇，我覺得喺其他工作上面都係考慮因素，去到大家『叮噹馬頭』嘅時候，我就會兼顧考慮其他因素。」

王浩信係今年「視帝」熱門人選。（資料圖片）

樂小姐詬已經有「視帝」「視后」心水。（周倪瑩攝）

迷思三 「聽話」先有獎攞？

樂小姐表示，因應時代不同，對藝員的要求也有改變。她說：「聽話都有好多唔同嘅解釋，你完全冇自己意見，聽話就係一種聽話，但係有自己要求，大家合作得好，又係一種聽話。聽話即係代表朋友，我覺得大家合作愉快係最緊要。」明晒，即係聽話代表朋友，要畀獎當然係益朋友先啦。

講聽話，馬國明肯定係no.1。（資料圖片）