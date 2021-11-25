TVB頒獎禮提名｜50個候選爭1個獎完全沒有預測性　綜藝節目拆三份

TVB《萬千星輝頒獎典禮 2021》定於下年1月2日舉行，今日公布提名名單，這份名單其實只是列出有份入圍的眾人，基本上是大包圍入選，只要你有作品就必會入選，即到頒獎禮當刻才會有最後五強，所以這份名單的視帝、視后、女配、男配等這些大量後選人的獎項並沒有甚麼可預測性。

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在往年飛躍男、女今次名單中 ，並沒有太多的選項，所以才更有預測性，不過今年TVB每個獎都有至少40人入圍，完全是有出鏡就有機會爭，看來完全沒有預測性。而今年，最佳主持分拆為男、女主持，又多一個獎爭，而綜藝方面，上年只有「最佳非戲劇節目」，而今年則有「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」和「最佳年度及特備節目」，將一個獎拆開三個。

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