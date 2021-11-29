鍾嘉欣曾急流勇退今年可以拎視后？　盤點十個TVB突然退出女星

鍾嘉欣最近憑《星空下的仁醫》得到不少觀眾支持，更力撐她在頒獎禮上爭奪視后，現在嘉欣攜子回港隔離，有傳她就是為頒獎禮而重返香港！網民們覺得今年一定要頒給她，事關她在TVB多年來其實有不少出色的角色，但一直與獎項無緣，直到2018年更因家庭而在高峰時期引退。

鍾嘉欣現在人氣又急升。（IG@chungkayanlinda）

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無綫多年來孕育出不少花旦一姐，基本上只要被公司看中力捧便一定有機會登上頂峰，但也有不少例子是被受力捧卻不幸未能大紅大紫。以下為大家盤點九位近年TVB力捧的女藝人，有人中途向外闖，有人選擇退出娛樂圈，亦有人因為自己的不善而被迫離開。

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