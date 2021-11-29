安樂蝸｜豪裝220呎單位上格床下客廳　鄭雋熹︰整咗閣樓都好空曠

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達、鄭雋熹和嘉賓陳欣茵到訪一間面積只有220呎的單位，屋內打造成柔和北歐風，屋主對設計有要求，鍾情北歐風，也重視與家人的互動，所以要有足夠空間跟家人相處。



上格床呢個位好易跌嘢落去！（電視截圖）

整間屋都以開放式做設計，以柔和木色和白色做主調，主持就話是麻雀雖小，五臟俱全。一入屋就是開揚格局的廚房，廚房以白色櫃面配香檳金色，同時屋內都有好多雲石紋材質。設計師因應女屋主的收納要求，將廚櫃和收納枱都延伸出來，屋內大量的雲石紋設計，目的是想提升品味得來，又沒有浮誇感。飯枱是度身訂做的伸縮飯枱，拉出來就是用餐區，連枱面也是用雲石紋。

飯廳都容納到3個人嘅！（電視截圖）

主持表示客廳好寬敞，不過驟眼看單位並不似有220呎。睡眠區放上閣樓，所以客廳放到兩座位梳化和電視機，樓下客廳的天花板是用木做，配合暖色系的燈光。鄭雋熹說︰「再加上樓底高嘅優勢，就算整咗個閣樓感覺都好空曠。」睡床邊有地方放生活用品，但其實稍一不慎就會變成「高空擲物」，有家居意外危機！狄以達表示︰「圍欄方面都用咗磨砂玻璃，透光得嚟都唔透視，增加私隱度，成為屋主嘅小天地。」鄭雋熹說︰「有私隱得嚟，又唔會太過封閉，就咁坐喺度都可以同樓下嘅人傾偈溝通，你話幾咁開心？唔同一般嗰啲房，有牆隔住隔住咁！」單位的設計連裝修費是15萬，對比起面積以比例來說，也算是豪裝！

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