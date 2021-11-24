肥媽拍新節目塊面同黃庭鋒一樣瘦　靠練瑜伽清減不少網民嗌唔認得

現年67歲的肥媽（Maria Cordero）早前於她的Facebook分享做瑜伽的照片，透露自己仍是初學者。有網民就發現肥媽比起之前似清減不少，身體的線條都比以前突出了，笑指肥媽隨時變瘦媽。而日前肥媽為無綫新節目《讀心專家》做嘉賓，到訪街市拍攝，就見到肥媽似乎又再清減不少！



去年肥媽拍《健康食平D》的時候，身形明顯較圓潤。（資料圖片）

肥媽為節目《讀心專家》做嘉賓，從官方發放的照片可見，一向以身形圓潤見稱的肥媽，上身似乎消瘦了，其中一張跟身形fit爆的主持黃庭鋒的合照中，二人的臉更是差不多大！其實肥媽亦活躍於社交平台，不時拍片貼Facebook教大家煮菜，又會開直播等。早前她為Uncle Ray 榮休演唱會做嘉賓時，也見到穿上閃閃珠片裙的她，臉尖尖，直情似瘦了半個碼。梁思浩也有留言說︰「阿媽瘦咗又靚左，仲要非常精神𠻹。」引來網民講笑說︰「呢個肯定唔係肥媽。」

點擊下圖睇肥媽瘦咗嘅相︰

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早前肥媽愛上瑜伽的照片，不時分享做瑜伽的照片，更有一些倒吊的高難度動作，嚇到網民叮囑她要小心。肥媽當時亦有回覆網民關於她是否瘦了的提問，而她也有在留言表示︰「都唔係刻意減，係身體firm了」、「其實只係結實了，磅數仲重咗」等等。

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