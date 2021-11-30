網絡熱度搜查｜Facebook熱度無綫稱霸　IG最多人講《全民造星IV》

又來到今個星期的「網絡熱度搜查」，今次再跟大家跟進無綫和ViuTV的多個節目在網絡上的討論度，究竟有多少人講、又究竟哪個節目得到網民的最熱烈討論，特別值得關注的是TVB上個星期有新劇《十月初五的月光》和《拳王》出街，究竟兩套台慶劇的討論度如何？參考數據洞察工具Crowdtangle的數據，立即跟大家看看哪個節目的討論度最高，再從中分析一下當中的原因！



《十月初五的月光》上周首播。（《十月初五的月光》劇照）

無綫劇集《拳王》是今年「壓續」的台慶劇，陣容有黎耀祥、張振朗、譚俊彥和姚子羚。（劇照）

這次的網絡熱度統計是根據周一（29日）前的一星期內，節目在Facebook和Instagram的轉發等的互動計算總數，亦有顯示相關的發文總數。先看看Facebook的數據，雖然《星空下的仁醫》在上周一（22日）播出了大結局，但上周累積的討論熱度依然最多！有25萬的互動，估計是因為網民對結局的後續討論。而第二位就是新劇《拳王》，有18萬互動，和有過千個發文，相當厲害。

點擊下圖看各節目在Facebook上的網絡熱度︰

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另外，在IG方面，《全民造星IV》就是20萬次互動排第一，不過發文方面就較《拳王》少。第二就是後勁凌厲的《星》，有近20萬次互動。至於在「維基百科」網站的搜尋次數亦有數可看，在11月22日至28日的一周數據顯示，《十》的搜尋次數雖然大幅回落，但仍然是排首位，而《拳》亦由第4位升至第2位，第3位是《星》，第4位是《全》。

點擊下圖看各節目在Instagram上的網絡熱度︰

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各節目在「維基」的搜尋次數。（網站截圖）

此外，今個星期亦為大家揀選幾位劇集、綜藝的主要演員和參與人員，看看他們今個星期在IG發文的like數，或者亦可以作為人氣度的參考。以無綫《拳》和《十》去看，撇除隱藏了總like數的姚子羚，最多like的是新上位TVB小花何依婷宣傳劇集的發文，有2萬個讚好。《全》來說，今次就挑選了幾位人氣高的參加者，自出場以來勁「吸粉」，受觀眾激讚的參加者邱彥筒（Marf）今個星期有個po有1.8萬個like，以尚未正式出道，只在幕亮相了一個月的新人來說，的確厲害，不過原來最多人like的另有其人，是鍾卓穎（Ash）！她在上周被評判淘汰出局。她自亮相以來因甜美外表和天籟般的歌聲被網民關注，可惜在60強就出局，之後她在IG寫了一篇感謝文，喪吸2.6萬個讚好，比被稱為冠軍人選的Marf和何依婷更勁！

點擊下圖看演員和參賽者上周最多like的IG po和粉絲人數︰

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