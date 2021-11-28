蔡一傑憶媽媽當年離世　劇組只畀放兩日假返去仲要拍笑戲

藝人陳敏之近來邀請組合草蜢的蔡一傑到她的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓，蔡一傑大談當年拍劇的辛酸和師傅梅艷芳的往事。



蔡一傑大談當年的辛酸事。（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

蔡一傑表示最辛苦的時期是入行第9至10年間，大概26歲時，那時是台灣、星馬和香港幾地走，又要拍TVB劇集。敏之指自己拍劇最耐試過3日沒有睡覺、沒有洗澡和卸妝，「啲妝照蓋上去，身體入面好似腐爛咗，我覺得入面嘅器官好似揦埋咗一舊。」而蔡一傑更瘋狂，最耐試過14日沒有睡覺，他說︰「我係5分鐘都未曾試過瞓覺。（敏之︰14日都喺TVB啊？）外景廠景外景廠景外景廠景一路接落去！我嗰時同Chi Lam（張智霖）拍《沖天小子》，我係做主角，變咗每一個場口都有我。出去又講我跑山、跳落海，又要救人，又要搭吓木筏做乜嘢啊，跟住返到廠又要拍返啲文戲。」雖然有在公司沖涼，但他說不可以讓自己有機會坐下，因為一坐下就會睡着。

梅姐可以說是帶草蜢出道和入行。（視覺中國）

蔡一傑又指在睡眠時間嚴重不足的情況下，「真係人都癲！跟住每日淨係飲雞精。」除了拍劇，那年一年還要出4張唱片的錄音，加上當時他的媽媽因患癌而住院，他要醫院、拍劇兩邊走。他直言當時是他人生「最攰、最辛苦」的一段時間，「同埋係唔知道自己做緊乜嘢」、「冇思想」。後來媽媽離世了，公司就只給他兩日去處理，「我兩日點樣處理遺體？又要攞死亡證，處理自己個人嘅思緒。」兩日後回去拍廠景，一來就拍一場他好開心，「笑到癲」的戲，他當時問可否先不要拍這場戲，他真的笑不出，但監製就表示攝影棚明天就要拆，他只好硬着頭皮拍完，一「cut機」，他就跑到角落痛哭，他說︰「我係好似做緊一個活死人一樣，好似個公仔喺度做緊嘢，大家可能喺個鏡頭上面睇到你好開心，真係紅，人又靚，其實我哋嘅生活係冇機會畀我哋去沉澱。」

草蜢參加「第四屆新秀歌唱大賽」時，梅姐是評判之一。（視覺中國）

講起師傅梅姐，蔡一傑心存感激，表示一切是緣份。當年草蜢在1985年的「第四屆新秀歌唱大賽」沒有得到任何名次，蔡一傑打算放棄成為歌手，回去搵工，但卻找不到工作，幾個月之後，梅姐的經理人公司表示梅姐要見他，當時的他只有十幾歲，「上到人佢公司之後，真係成個梅艷芳坐喺度。」對方邀請他們做她演唱會的嘉賓，對他們來說，簡直就是難以置信，接着就開展了之後的日子，排舞、工作、吃飯都在一起，「我又冇跳舞經驗、唱歌經驗，跟住你搵我走上去紅館做表演嘉賓？」當時全場人都不知道草蜢是誰。

蔡一傑入行多年，每次演出都非常專業。（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

後來草蜢準備出唱片，梅姐怕若然他們也簽華星，會被人閒言閒語，覺得是有她撐腰，於是她將草蜢交給第二間唱片公司，「日後你哋要自己開始，自己獨立，就唔好畀人哋覺得你哋會係一個裙腳仔。所以我過到寶麗金嘅時候，我更加要努力，唔可以衰畀人睇，要好畀佢（梅姐）睇，好畀大家睇！」就一直走到現在了。

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