李蘊IG遭攻擊「唔做嘢有錢用」　認失業但強調不嬲賺錢養自己

藝人李蘊（Renee）自2015年下嫁金融才俊羅章冠後，便淡出娛樂圈，未夠30歲生下一對仔女，現定居廣州，專心相夫教子，但仍不時用社交媒體更新近況。10月時李蘊上載入院相，惹來家暴疑雲，後來她澄清是患上脊椎腫瘤，才平息誤會。



李蘊早前因病入院，現停工休息中。（IG＠renee0727）

李蘊近來要養病而停工，或因此有空閒在IG與粉絲玩問答。不過有人就留言問：「對於你生完就唔做野（嘢）但有錢用，有咩心得」。

李蘊不甘示弱，公開反擊自己並非少奶奶般「打跛腳唔使憂」：「你應該係想話我做少奶奶唔使休？okok我解答下（吓）你，我生完兩件，BB戒咗人奶之後我一路有工作搵錢，係直至近兩三個月先停咗工作，咁啱身體唔舒服~依家仲係復原當中，之後我都係會搵嘢做，所以你唔使擔心，其實唔做嘢都冇無（冇）問題嘅......不過自己搵錢自己使可以有咩心得」。其後她在另一個問題中亦承認自己失業中，但有上進心的她坦言：「不過我都希望係不久嘅將來可以搵懂到適合自己嘅事業」。

李蘊話自己唔係少奶奶，因病停工前一路都係自己搵錢養自己。（IG＠renee0727）

仲有人留言問李蘊：「認真想知，你同老公生嘅前後性生活有冇改變（次數上）」。李蘊亦再次火力全開地回答：「認真想知 點解你個IG名我睇唔明嘅 同埋呢條問題關你叉事」。

此外，她又透露自己不打算生第三胎。健康方面，她透露現時康復狀況良好：「結焦甩焦~祛疤階段~可能骨入面未完全好~所以抖多一排！過多個月我就可以跑步啦」。

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