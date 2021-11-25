東張西望 | 女保安一哭二跪求美華返屋企：你唔返嚟我同你瞓街

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》上周（14日）報道聾啞女子美華疑被女保安阿娟侵佔屋企，要住在屋邨走廊、街頭，甚至八號風球也要戶外過夜。網民紛紛對阿娟行為齒冷。今周《東張》預告事情出現戲劇性發展，阿娟終於肯交出門匙，出門迎接美華，並道歉：「唔好意思，我做到好錯，做到真係唔係人做嘅嘢。」又拭淚兼向美華跪地認錯表示：「希望你原諒我，返嚟同我一齊住。」

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《東張西望》今日（25日）有最新進展，講到涉佔樓女保安向美華認錯，但美華不願原諒她，更憤怒指控女保安講大話：「唔想聽！唔信！呃我，講大話！」其後攝製隊進入美華間屋，女保安話為了迎接美華回家，準備了大量雞煮給美華食，以討她歡心：「如果你返嚟，我就出去買餸返嚟整嘢你食囉！美華最鍾意食雞，我咪去買隻雞返嚟囉！」

她坦言自己有病，又指美華晚上不睡覺，又整污糟間屋，先至趕美華出街。但節目出街後，女保安家人鬧她冇人性，故現痛改前非，聲淚俱下地跪低，請求美華返屋企：「美華，今次我都對你唔住㗎啦！我而家向全世界嘅人跪低認錯，希望你能夠返嚟同我一齊住，唔該你。」然而美華仍要求訴諸法律途徑。預告亦透露，女保安再爆出驚人發言：「你再唔返嚟呢，我都同你一齊瞓街啦！」

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