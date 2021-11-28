Jer柳應廷失落「我最喜愛男歌手獎」投畀隊友：要4個email先得呀

MIRROR成員Jer（柳應廷）及Tiger（邱傲然）今日（28日）出席《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，對戰香港桌球運動員傅家俊。平時有玩開桌球的兩人表示今次「寓工作與娛樂」，但首次公開對戰桌球，仲緊張過唱歌跳舞。Jer坦言：「我估到會緊張，但估唔到咁緊張。我哋頭先都講緊，死啦！好似緊張過平時我哋出啲商場跳舞騷咁。」Jer更笑言：「希望冇失禮頭先，但都失咗禮㗎啦雖然。」



Jer同Tiger坦言公開對戰桌球，仲緊張過跳舞唱歌出騷。（梁碧玲 攝）

雖然賽前有特意約出來練習，但他們透露，私底下二人很少約出來打桌球：「冇理由返工見到你，放假又見到你㗎嘛。」Jer在比賽期間笑指Tiger唔入MIRROR就做桌球手，Tiger稱已放棄夢想，又表示：「點夠啲後生（鬥）。」提到之後會表演甚麼運動，Jer率先幫Tiger回答：「羽毛球、籃球、Tiger好似好勁㗎喎！（Tiger：Golf囉！）老虎活士佢係。（Tiger：所以我叫Tiger囉！）Tiger Woods佢係。」

同香港桌球運動員傅家俊對戰。（梁碧玲 攝）

Jer未能入圍商台《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》「我最喜愛男歌手獎」五強，同隊姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）及Edan（呂爵安）則繼續晉級，另外一位則是張敬軒。Jer稱唔需要將獎項睇得太重：「我首先就恭喜嗰4位先啦！我最喜愛男歌手呢啲獎項，唔係好重要㗎！唔係話唔重要，我係覺得，唔需要睇得呢個獎項太重。有當然開心啦，冇我咪當做一個bonus囉！因為我嘅目的係想用音樂啟發人哋，歌手獎呢啲其實好其次。」

Jer無緣晉級「我最喜愛男歌手獎」五強，他坦言獎項係其次。（梁碧玲 攝）

雖然Jer仍未投票，問會否投給自己友，他話一定會：「嚟緊要4個email先得呀！要4個account先可以投到4個呀！（睇好邊個？）個個都睇好啦！每個都覺得係贏嘅。」

Jer柳應廷Tiger邱傲然打桌球賽 傅家俊「神助攻」近千人迫爆觀戰

點擊睇更多桌球賽剪影：