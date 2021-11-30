張敬軒傳客串《二月廿九》續集導演封口　冇收視壓力最重視口碑

歌手張敬軒近期密密籌備演唱會，但不忘亮相電視台，繼早前現身無綫綜藝節目《美男廚房》後，再傳出已秘密與ViuTV達成合作協議，將在《二月廿九》續集《940920》中客串演出。如果消息屬實，這將會是軒仔自2007年與鄧麗欣拍攝電影《十分愛》及2008年參與無綫劇集《盛裝舞步愛作戰》，相隔14年後重現影視界之作。



港劇《二月廿九》。（《二月廿九》劇照）

《香港01》向《二月廿九》及續集《940920》導演羅嘉駿（Steve）查詢消息真偽，Steve坦言角色安排方面需保密：「暫時未可以公開detail住」。但劇集現已煞科，有消息會再告訴大家。但他透露《940920》會有10集，播映日期未定。

導演Steve封口唔講軒仔會唔會客串《940920》，話之後有消息會公開畀大家知。（資料圖片）

續集的收視往往不如第一輯，《二月廿九》及《940920》女主角吳海昕早前受訪坦言：「從來冇諗過收視口碑」。不過今年ViuTV氣勢強勁，不少劇集和綜藝節目都惹起不俗反響。問是否有信心續集收視會高過第一輯，Steve說未能預測收視，但自認冇收視壓力：「話唔埋架（㗎）喎！整體嚟講viutv平均收視係高過2年前嘅，希望今次會高過上次啦！（冇收視壓力？）我無喎！」

《二月廿九》續集《940920》11月煞科。由於疫情緣故，原定於台灣拍攝，其後改於香港拍攝。

但他認為收視不反映劇集質素與否，最緊要是口碑：「不過我又唔覺得收視反映到幾多嘢。最緊要都係口碑啦！收視唔直接反映好唔好睇嘅，之前拍《夜曲13》我覺得幾好睇㗎，但得零點幾收視， 所以我覺得係冇關係。」

Steve（中）話冇收視壓力，又不認為收視代表甚麼。（羅嘉駿導演提供）

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