攜肩同舊隊友飯聚獨欠炎亞綸　吳尊：差一點點就美滿了

台灣男子組合「飛輪海」陪伴不少80﹑90後成長，雖然四位成員各自單飛多年，但他們的一舉一動到現在都備受關注。而最近帶着妻小從汶萊飛抵上海的吳尊，在經過一段隔離子後近日終於出關，一家人更在感恩節這一日（25日）在上海同昔日隊友汪東城﹑辰亦儒飯聚，同框的畫面再次勾起大家不少回憶。

三子同框勾起大家不少回憶。（辰亦儒微博圖片）

飛抵上海的吳尊在感恩節當日相約舊隊友汪東城﹑辰亦儒飯聚，三子還高興地在戶外地方同聖誕樹合照，燦爛的笑容可見他們見到彼此是多麼的開心。帶同妻小出席飯聚的吳尊，還手抱着兒子Max同兄弟們合照，讓不少網友笑言他已成功加入「飛輪海」組合，十分好笑。難得攜眷出席，吳尊一家人最後亦同汪東城﹑辰亦儒影大合照，大家都露出幸福笑容，難得的飯聚亦讓吳尊感動起來，他在微博留言道：「永遠忘不了我們的口號，我有，我要，我可以，飛輪海海Go，Go，Go！這精神激勵了我們那些年打拼的瘋狂日子。這難得的緣份，精彩的旅程，粉絲們的用心，一切的一切，我們彼此最有感觸。」

三子的外貌幾乎沒有太大改變。（吳尊微博圖片）

難得的聚會。（吳尊微博圖片）

而辰亦儒在飯聚後亦有感而發：「陪伴我人生16年的兄弟們，感恩遇見，過去的我們一起努力，現在未來的我們一起成長，一起加油。」不少網友見到他們同框都大表感動，不過獨欠另一成員炎亞綸就美中不足，亦讓吳尊感到可惜：「差一點點就美滿了。」

大合照。（吳尊微博圖片）