吳尊疫情留汶莱變「曬子狂魔」　8歲囝囝顏值高超似爸爸

因疫情關係台灣男星吳尊已經在老家汶莱逗留了多月，而趁這一些日子他亦多了時間陪伴一對子女成長，更不時在微博上貼一家人的幸福寫照，讓不少網友非常羨慕。近日，他就上貼多張與兒子Max（吳欣樂）互動的照片，8歲的他愈來愈像吳尊，亦讓他有感而發：「看到Max，就想到我小時候。」掀起不少網友討論。

多年前父子二人一起參加綜藝節目《爸爸去哪兒5》。（微博圖片）

在2017年的時候吳尊曾帶Max參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》，當時的他只有4歲而已，臉上充滿嬰兒肥非常可愛。但多年過去後Max原來已經8歲了，其長相已經慢慢長開，嬰兒肥漸漸消失臉型亦明顯可見是鵝蛋臉，而且又濃眉大眼，五官神複製吳尊絕對是大帥哥一名。另外，他亦長高不少乍看之下手長腳長，相信是遺傳了吳尊的良好基因，將來絕對是高人一等。

吳尊表示兒子有樣學樣。（吳尊微博圖片）

Max愈來愈似吳尊。（吳尊微博圖片）

有如此一位優秀的爸爸，Max亦有樣學樣，言行舉止跟着爸爸非常好笑，另他又喜愛做運動跟爸爸學拳擊，小小年紀養成運動習慣，又努力學習中文，一舉一動亦令吳尊覺得他有樣學樣，揚言見到兒子就像見到小時候的自己：「有樣學樣，古靈精怪。跟NeiNei一樣，是家裡的開心果，建議爸爸媽媽們多陪伴多拍照，成長的每一個瞬間都值得珍惜和記錄。」而不少網友見到他們父子互動照片都留言表示Max愈長大就愈像吳尊，直言根本是一個模子刻出來的，是時候叫Max為「小吳尊」了。

父子二人根本是一個模子刻出來似的。（微博圖片﹑吳尊微博圖片）