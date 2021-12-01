《梅艷芳》圓梅姐尋親遺願　姨甥潘文皓失聯21年現身：懷念着你

電影《梅艷芳》記錄香港傳奇歌手梅艷芳一生，由王丹妮演繹梅姐，廖子妤飾演梅艷芳家姐梅愛芳。梅姐一生事蹟當然絕不能在僅僅一齣電影說完，當中兩姊妹的深厚感情，在正實中更為動人及令人惋惜。梅愛芳於2000年病逝，梅姐曾答應家姐會代為照顧一對當年分別7歲及5歲的姨甥仔潘文皓及潘進皓，可惜梅愛芳丈夫潘立德在喪妻後，帶同兩子離開香港，從此失去聯繫，梅姐曾聽聞潘立德移居北京，曾在當地尋人無果，梅姐臨終無法兌現諾言留下遺憾。

電影《梅艷芳》中由廖子妤飾演梅愛芳（右），圖左為王丹妮飾演的梅艷芳。（《梅艷芳》劇照）

今日（1日）有報道指，在電影《梅艷芳》上映後，有人發現了潘文皓的社交平台帳戶！今年已28歲的文皓，原來現時身處加拿大，至少入場睇過兩次《梅艷芳》，他在社交平台說無數次流淚亦難平伏情緒，又向天上的梅姐說：「媽咪，雖然你唔可以喺呢度睇住我同細佬長大，但係我知道你喺天上一直有看顧住我哋……姨姨，你將你嘅生命奉獻咗畀舞台、畀音樂同埋你啲歌迷，無論你喺邊度都好，我都希望你可以感覺到滿滿的幸福，因為到今時今日仍然有好多人愛着你、懷念着你。」報道指原來文皓一直不知梅姐尋親多年，會謹遵梅姐教誨，不輕言放棄，好好長大作為對媽媽及姨姨回報：「媽咪，姨姨，我永遠以你們為榮。」

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