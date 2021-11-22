【梅艷芳】梅姐童年極坎坷　4歲偕胞姊登台賣唱變「梅家」搖錢樹

由梁樂民執導，王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂主演的傳記片《梅艷芳》叫好叫座，票房已經衝破2,000萬港元，不少觀眾盛讚王丹妮及廖子妤的演出；然而梅姐的大哥梅啟明卻彈電影欠缺重要角色「梅媽」，更指電影對梅家的描述不多。近年每當提起梅家，最轟動必定是遺產風波。現在就讓我們一起回顧梅姐的家庭狀況。



王丹妮主演的傳記片《梅艷芳》叫好叫座，票房已經衝破2,000萬港元。（《梅艷芳》劇照）

梅家一共有4名子女，分別為長子梅啟明、次子梅德明、三女梅愛芳及最細的梅艷芳。據了解，由於梅艷芳父親早逝，其母需要獨力撫養四名子女。雖然梅艷芳是家中最細，但她卻沒有得到像么女般的疼愛，相反梅媽對她非常嚴厲。

羅敏莊女兒陳禛（左）在《梅艷芳》飾演梅姐的童年版。

梅艷芳曾在過去的訪問時表示，當時梅媽的管教方式讓她喘不過氣來：「從小限制我不能夠交朋友，連女性朋友都不可以亂識，直到十幾歲都不能夠單獨出門，一定要哥哥或媽媽陪。」而梅姐還曾表示，她在16歲時因與梅媽吵架而離家出走，當時她僅穿睡衣。最後梅媽的朋友通知梅媽找到梅艷芳，梅姐自此獲得一點自由。

梅家一共有4名子女，次子梅德明在2015年因癌症離世，而梅愛芳及梅艷芳分別在2000年及2003年因子宮頸癌離世。（《梅艷芳》劇照）

其實梅艷芳在4歲半的時候，已經與胞姊梅愛芳出來跑江湖，而兩姊妹也因為要養家而喪失了寶貴的童年。兩人出入最多的地方並非學校，而是歌廳、酒廊、街頭及荔園。她曾坦言小時候過得並不快樂：「我不覺得有過童年，4歲半開始登台表演，這種同同學相差十萬八千里的經歷，讓我比同齡細路更早熟。」

梅愛芳及梅艷芳童年時經常在歌廳、酒廊、街頭及荔園賣唱。（《梅艷芳》劇照）

之後梅艷芳在其他訪問還提到，在她11歲的時候，其母經營了一間歌廳，因此她除了需要在台上唱歌外，還要當主持、甚至客串樂隊隊員：「下台依然不能休息，還要兼做女侍應、捧餐、打掃及抹地。」因為不斷工作，令梅姐返學的時間變成休息時間：「同學全部去玩，我就要做功課，從來都無同同學玩。」直到1982年，18歲的梅艷芳成為第一屆新秀歌唱比賽冠軍而正式出道，之後的故事大部分都有在《梅艷芳》交代。

電影《梅艷芳》中由廖子妤飾演梅愛芳（右），圖左為王丹妮飾演的梅艷芳。（《梅艷芳》劇照）

直到2003年梅艷芳去世後，其遺產由滙豐信託管理。據了解，梅姐早在生前為阻止其母胡亂花費，因此成立信託基金，每月提供七萬元生活費給其母，另外資助其二哥及姐姐的四名年幼兒女讀書至大學畢業及把兩個物業贈予好友劉培基。直到梅媽他日死後，剩餘的遺產會捐贈給妙境佛學會。

梅姐與劉培基，既是合作夥伴，也是親如家人的摯友。（VCG）

然而梅媽在梅姐離世後的第四天，聯同梅艷芳胞兄梅啟明及梅德明多次提出法律訴訟，希望取得全部遺產，當時還她更對傳媒說：「我女兒死了，她為什麼還要捐？」。在2009年4月，梅媽更以生活苦悶為由，要求從遺產提出80萬元，讓她可以「八十萬元環遊世界」，當時法官張舉能拒絕梅媽的申請，並指每月給她12萬元生活費已經很慷慨。

古天樂在戲中飾演劉培基。（《梅艷芳》劇照）

由於梅媽不斷入稟法院挑戰梅艷芳的遺囑，讓信託基金的資金耗盡，於是信託基金分別在2013及2015年拍賣梅姐所有遺及物業，其實包括她生前的所有獎項、甚至連遺物中的「未拆牌泳衣套裝」也拿出來拍賣，事件引起公憤。最終梅姐生前好友及其國際歌迷會等聯手出錢回購獎項。