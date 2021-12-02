Marf自認容易冇自信　感激許廷鏗IG力撐自己：更放心去享受舞台！

ViuTV真人騷《全民造星4》中的四位參賽者Marf（邱彥筒）、Win Win（楊安妮）、So Ching（蘇芷晴）與Yoyo（葛綽瑤），今日（2日）聯同導師許廷鏗（Alfred）及林欣彤齊齊出席服裝品牌開幕禮，現年19歲的Marf跳唱實力兼備，加上觀眾緣不錯而被網民視作奪冠大熱，IG粉絲數量更是全部參賽者之中最高。參賽以來首度出活動引來不少粉絲到場舉牌支持，Marf笑言很感謝Muffins（粉絲名）特意前來支持自己，又笑言能夠與Alfred一起身穿輕便服飾出活動「好似出嚟玩咁」，一切體驗都很新奇。



ViuTV真人騷《全民造星4》中的四位參賽者（左起）Win Win（楊安妮）、Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）及So Ching（蘇芷晴）今日（2日）出席服裝品牌開幕禮。（葉志明 攝）

Marf初選時就已經被Alfred「貼中」成心水No.1，她笑言看完Alfred在節目中的反應之後未有因此承受巨大壓力，反而成為了自己做得更好的動力：「我見到佢鏡頭後嘅反應先知道『嘩！你咁喜歡我㗎？』哈哈，我自己都幾容易冇自信，起碼有網民同粉絲嘅肯定，令我更加放心同去享受舞台。」相比起一眾參賽者，不少網民大讚Marf的能力相對較為全能整體能力夠強，本人又是否這樣認為的？「我自己舒服嘅一定係跳舞，我發現企定定喺度唱歌會差啲，因為兼顧嘅嘢得一樣，冇得分散，所以我都要再加緊練習。」

Marf擺甫士相當有駕勢。（葉志明 攝）

Marf（右二）很感謝導師許廷鏗對自己的支持與喜愛。（葉志明 攝）

四位參賽者活力四射！（葉志明 攝）

對於被外界視為奪冠大熱，兼且因與TVB《聲夢傳奇》的冠軍炎明熹同樣留有齊蔭而一度被封作「翻版炎明熹」，Marf笑言非常受寵若驚：「我梗係覺得唔似啦，比較多人講我似王君馨！始終炎明熹都好出名，而且樣都好標緻，我都好感激因為咁而留意到我，好開心之後評論都係講Marf，唔再係翻版乜乜！」

Marf（葉志明 攝）

Marf初時被封做「翻版炎明熹」（梁碧玲攝）

Marf似王君馨？（資料圖片）

雖然現階段比賽仍在進行中，而且亦未確定女團人選和之後要走的風格，但如Marf真的成功出道，會否擔心走型格路線的她有機會難以與形象截然不同的成員合作？Marf認為可愛「（唔同風格）就要靠stylist啦！其實可愛、Emo啲嘅嘢都有好多範疇嘅，希望我可以喺可愛入面可以做到唔肉麻，而大家又接受到又見到我自己啦！」

Marf外形強勢又有氣場，可愛風格又駕唔駕馭得到？（影片截圖）

Marf參賽以來首度出活動，有不少粉絲到場舉牌支持。（葉志明 攝）

點擊觀看更多現場精彩圖片：