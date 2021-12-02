宋慧喬全智賢每集2億成最高片酬韓國女演員　仍平過金秀賢逾兩倍

韓國兩位女神級演員宋慧喬及全智賢近日分別憑新劇《現正分手中》及《智異山》回歸，雖然收視未有如預料般高企，但兩人出演的片酬依然冠絕全韓國，以單集破紀錄式超過兩億韓元（約132萬港元）的片酬成為韓國最頂級片酬的女演員。
據韓國傳媒報道，宋慧喬於2016年拍攝《太陽的後裔》時單集的片酬為6000萬韓元（約40萬港元），該劇播映以後得到爆炸性的反應而獲封「神劇」，宋慧喬的身價亦因此暴升，她於2018年拍攝《男朋友》時片酬更已升至一億韓元（約66萬港元）一集。去到今年《現正分手中》，宋慧喬的片酬更飆升至兩億韓元（約132萬港元）。
全智賢以韓國影后身份在2013年由電影圈轉戰電視圈時，拍攝《來自星星的你》時以單集一億韓元（約66萬港元）的片酬接拍，《來自星星的你》引起史無前例的大成功之後，全智賢之後接拍的《藍色海洋的傳說》和《李屍朝鮮之雅信傳》的片酬都已經超過了一億韓元。去到今年主演《智異山》，全智賢的片酬已經升到兩億韓元（約132萬港元），與宋慧喬齊齊成為演藝圈中第一個打破兩億片酬的女演員，被外界封做「行走的中小企」。
男演員方面，今年憑《某一天》回歸的金秀賢片酬比起上年飆升1.5倍，由每集兩億飆升至每集五億（約330萬港元），比起影帝李政宰在《魷魚遊戲》所得的單集片酬三億韓元（約198萬港元）還要高出近一倍，成為片酬最高的韓國男演員。
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