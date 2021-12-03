專訪 |代蓮曦丹美豪擲七位數與意大利品牌推首飾　鼓勵大眾愛自己

今年29歲的代蓮曦丹美（Daisy）是一位不折不扣的「Slash族」，身兼港姐、時尚KOL、品牌創始人等多個身份，最近更同意大利品牌RETRO CHIC合作，推出Daisy Select x RETRO CHIC聯乘首飾。



Daisy今次邀得一班藝人及KOL好友撐場。（梁碧玲攝）

一直以來，Daisy在時尚方面發展不俗，獲得不少品牌青睞，是各大時裝周的常客，今次能夠著手與RETRO CHIC合作，她也感到很榮幸：「呢個品牌本身係一個新品牌，但佢係請意大利工匠家族手工打造，所以我相信我嘅先鋒DNA可以同意大利復古高端高品位嘅首飾中西結合，而且首飾都係男女同款，我希望帶出背後嘅價值觀係中性風同無性別風，因為時尚無邊界，無論背景、貧窮與富有、國籍、膚色等，我哋都能夠彰顯出最好嘅一面。」

Daisy今次有幸同意大利百年工匠手工打造首飾品牌合作。（梁碧玲攝）

對於今次的合作，Daisy投入了很多心思，除了豪擲七位數之外，所有大小事務都親力親為：「由設計稿到而家應該有一年幾，今次嘅發佈會都籌備咗半年，但係因為第一次冇咩經驗，所以好多嘢都有待進步和提高。」Daisy Select x RETRO CHIC主打12款，24k金混搭巴洛克珍珠，帶出「C’est La Vie（這就是生活）」的理念，無論生活好與壞，希望大家都保持樂觀積極的態度。在設計方面，也融入了很多Daisy的個人風格：「大家都知我係選港姐出身，但都話我係『非典型』港姐，因為我自己比較鍾意型格風格，而且我不認為女仔應該有一個刻板印象，所以我希望打破呢種邊界，就好似我嘅設計，硬朗、有棱角，即不完美、不規則，但卻閃閃發光，呢個係每個人獨有嘅特徵，就係愛自己、堅持自己。」在定位方面，Daisy表示大概四位數左右，不想喜愛它的年輕人有經濟壓力。

由設計稿、研發、marketing、調整等，Daisy都落手落腳跟團隊密切聯繫。（梁碧玲攝）

眼見自己的設計得到朋友與顧客的支持認可，Daisy也感到很欣慰，但其實在這些光鮮的背後，她承受了不少壓力：「唔知有幾多個深夜一個人痛哭，以前咩都係人哋安排好，但作為品牌創始人，我要去照顧所有人，好多嘢都唔知對錯，真正體會到創業嘅艱難，而且我嘅市場係意大利、法國、內地、香港等，多地線上線下發佈，所以工作量巨大，壓力都好大，所以對我嚟講都係一個挑戰同學習嘅機會。」Daisy坦言，有時工作負荷量比較大的時候，容易自我懷疑、迷茫，不過見到每一個新的作品由構思到成形，會很有滿足感，也暫時忘卻了所有的辛酸。

看到自己的設計由構思到成形，Daisy笑言好似自己的BB誕生一樣。（梁碧玲攝）

不講不知，其實Daisy私底下還有一個隱藏身份，就是「造型師」，她透露：「而家有好多香港當紅嘅明星邀請我做佢哋嘅Image Director，都係一個唔錯嘅嘗試，包括施匡翹、謝高晉、白雲，之前幫過朱晨麗、溫碧霞，佢哋喺海外領獎以及盛大場合嘅Image全部係我來打造，佢哋個人都畀反饋我，話呢個係佢哋穿戴最舒服嘅一次，所以雖然我唔係職業造型師，但經我手去打造嘅明星藝人，佢哋對我嘅搭配能力係高度認可，呢個都令我覺得喺fashion方面意外有個莫大成就感嘅地方。」Daisy指她是仗義幫忙，每套都是上萬塊的高定晚禮服，藝人只需要出運費以及乾洗費。

Daisy幫不少藝人做造型。（梁碧玲攝）

儘管在時尚方面投入了很多精力，但Daisy笑言影視方面也不敢怠慢，接下來有兩套電影即將開拍，全部都是耗資上億的大製作，馬上還會拍攝YSL的彩妝代言廣告。對於品牌未來的發展，Daisy希望走國際化路線：「我獲得歐美時尚圈嘅認可，希望將呢啲時尚尖端以及最前沿嘅時尚元素，融入喺適合亞洲，以及大中華市場嘅產品當中，用自己嘅價值觀帶動市場嘅一些消費。」

影視、時尚兩不誤。（梁碧玲攝）