「最美小師妹」何美鈿46歲生日　曾與吳彥祖上演大膽泳池激情戲

金庸的多部武俠小說曾被改編拍成影視作品，當中《笑傲江湖》已經被翻拍過足足8次，劇中飾演儀琳小師妹的何美鈿，角色深入民心，她更被封為「最美小師妹」。雖然何美鈿在1997年約滿後已返回內地發展，甚少在港露面，但她不時都會在微博分享近況。日前何美鈿迎來46歲生日，身穿淡綠色冷衫的她手捧蛋糕，不少粉絲都留言送上生日祝福！



何美鈿曾與呂頌賢合作拍攝《笑傲江湖》，她更被封為「最美小師妹」。（微博@何美鈿）

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身型嬌小、擁有圓臉杏眼的何美鈿，5歲開始學體操，曾在國際邀請賽中獲得自由體操冠軍。何美鈿在18歲時準備退役，擔任體操教練，其後她被無綫睇中並簽約出道，於1995年開始拍劇。除了1996年劇集《笑傲江湖》之外，1997年的《天龍八部》亦是她的代表作之一，她在劇中飾演鍾靈。不過在拍完《天龍八部》後，何美鈿回到內地發展，曾參演多部劇集及電影，直至2007年她難得回港參演電影《門徒》，與吳彥祖上演激情泳池纏綿戲，相當搶鏡！現時定居內地的何美鈿四出遊玩，不時相約昔日好友聚會，樂得自在！

何美鈿與吳彥祖在電影《門徒》中上演泳池纏綿戲。（影片截圖）