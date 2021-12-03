謝霆鋒挑戰高難度單腳360度轉腿　細數圈中擁「軟骨神功」藝人

謝霆鋒近日與鄧紫棋（G.E.M.）合作主持內地才藝真人騷《點讚！達人秀》，一眾參賽者在節目中使出渾身解數，大展才藝，而霆鋒亦不輸蝕，繼凌空玩呼拉圈、泥地玩一字馬後，日前他又上載了一段單腳踎低再360度轉腿的短片，片中所見霆鋒先做出一組比較簡單的動作，向外伸出左腳之後向下蹲，但伸出腳時要保持挺直，不可以觸碰地面，之後他再加大難度系數，霆鋒伸出左腳後360度轉一圈，再踎低，但腳同臀部同樣不可碰地，維持5秒再起身，最後霆鋒雙手合十，對着鏡頭輕鬆地講了一句「Balance」。



謝霆鋒之前凌空玩呼拉圈。（影片截圖）

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霆鋒做的動作不但考平衡力，更考驗柔軟度，不少網民都大讚他身懷絕技，柔軟度驚人！其實圈中有不少媲美體操運動員的藝人，輕易做到各種摺疊身體的高難度招式，G.E.M.亦曾在節目中即場表演「軟骨神功」，令在場嘉賓嘖嘖稱奇！

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