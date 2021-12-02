郭少芸轉戰內地密密吸金繼順德後再置業　杭州新屋擁巨廳景觀一流

現年53歲的郭少芸現時已經轉戰內地發展，除了不時接商演活動之外，還密密直播帶貨，銷量及知名度都不錯，相信收入相當可觀！早在今年年初已經正式搬入順德新屋的郭少芸，近日又在杭州置業，日前她就拍片同大家分享她的新屋，片中所見一入門就是超闊落的大廳，佈置簡約，擺放了一張L形梳化及地氈，而露台望出去的景觀亦一流！



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之後郭少芸再一一介紹辦公區、廚房、儲物室等等，處處都可見她花了不少心思佈置，非常舒適。其實郭少芸曾在今年年初拍片記錄新屋入伙的重要時刻，當時她選擇在順德定居，更購置了不少裝飾品來慶祝喬遷之喜，而郭少芸亦迅速融入當地的生活，大方同偶遇她的粉絲打招呼同合照，相當親民！

郭少芸在今年年初定居順德。（影片截圖）

迅速融入當地生活！（影片截圖）

郭少芸入行29年以來演過不少為人熟悉的角色，早前她在TVB台慶劇《星空下的仁醫》中飾演的麻醉科郭醫生同樣出色，演技備受肯定。去年年初曾傳出郭少芸約滿在即，隨時離巢的消息，令不少粉絲大感惋惜，但其後她在接受《香港01》訪問時就表示已經順利續約：「好快藝員科已經聯絡咗我喇，而家同TVB嘅合作形式就係部頭合約，相對嚟講個自由度係大啲嘅，好開心啦，獎項嗰啲唔講、唔諗，隨緣啦。」而郭少芸自去年全面北上發展以來，密密接Job吸金，有指她在一次商演時向主人家祝壽講一句生日快樂就有5萬人民幣收入，加上直播帶貨的收入，難怪可以相繼在順德同杭州置業！