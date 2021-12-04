高海寧宋熙年為李亞男補祝生日　岑麗香戴超閃鑽戒好吸睛

岑麗香（香香）、鍾嘉欣、苟芸慧、李亞男（Leanne）及王君馨因宗教關係而組成團契「Amazing Esthers」，後來被稱為「處女黨」，相識十周年的她們已經陸續成為人妻，各自組織幸福家庭。當中香香同Leanne都是11月壽星，日前她們獲高海寧、宋熙年等補祝生日，高Ling在IG分享合照，並寫道：「Happy birthday girls.」相中所見Leanne許願時，香香更望實對方，場面搞笑，網民紛紛留言大讚三位靚媽都Keep得相當好，更有人留意到香香手上戴的鑽戒相當搶鏡！
現年37歲的香香在2016年與金融才俊強強（Joshua）結婚，婚後誕下兩個囝囝，據知為了鋪路讓兒子讀書入名校，他們一家搬往市值逾2,000萬的干德道豪宅。此外，香香平時的打扮亦行頭十足，除了名牌手袋之外，她曾被發現將一隻價值十萬元的勞力士名錶倒轉來戴，更被網民質疑她純粹為了曬命。據知香香老公近年與朋友合資，大搞網上時裝生意，而香香與強強更曾多次被影到出入中環名店掃貨，生活富裕。
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