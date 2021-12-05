陳百祥慶祝71歲生日　結婚42年冇仔女曾自嘲：係人都知我絕子絕孫

陳百祥（叻哥）與黃杏秀（秀姑）結婚42年以來，人前人後都十分恩愛，日前是叻哥71歲生日，連日來舉行了多場慶祝活動，秀姑上載了一系列慶生照，相中叻哥攬實太太，蛋糕上寫着大大個「叻」字，眾人更大歎紅酒，十分盡興！



陳百祥（叻哥）慶祝71歲生日。（微博@杏Hang）

入行多年的叻哥，由演員、主持到做生意、做馬主，瓣數多多，但其實他人生經歷大起大跌，更曾兩度破產，但都能夠大翻身，現時更有傳他坐擁過億身家。叻哥早年曾開辦製衣廠，高峰時期被指身家過千萬，擁五架名車，但後來生意走下坡，當時製衣廠仍有百萬件衣服，最後他跑到中東賣衫給海盜，約四年才賣完存貨。2000年初，叻哥再次投身商界，與成龍、曾志偉、譚詠麟、梅艷芳等集資1000萬港元成立東方魅力公司，公司還一度上市。不過叻哥其後投資失利，欠債千萬，再次申請破產。

叻哥與秀姑結婚42年以來非常恩愛。（微博@杏Hang）

雖然經歷大起大跌，但幸好有秀姑這位賢内助，叻哥成功翻身。曾是當紅花旦的秀姑婚後淡出幕前，叻哥曾在接受訪問時大讚老婆旺夫，兩公婆經常贏馬，多次中三T、四重彩，而秀姑在圈中人緣甚廣，憑藉她的人脈關係，為叻哥帶來不少機會，多年來撈到風生水起，叻哥更以「仙女下凡」來形容老婆，可見夫妻情深。

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雖然叻哥與秀姑沒有生兒育女，但無損夫妻感情，早前叻哥在TVB節目《思家大戰》中更自嘲：「係人都知我絕子絕孫㗎。」一向敢言的叻哥亦無懼流言，他與秀姑在九龍塘玉寶閣1樓A室及B室的相連單位被揭多項僭建，自製變成一個「複式單位」，單位室內實用面積由約2,000平方呎倍增至約4,000平方呎，更指二人無視屋宇署的清拆令，不過他曾在接受《香港01》訪問時就表示無須向人交代：「我而家進行緊內部裝修，多謝佢哋再一次畀我可以整到靚一靚，咁我咪由08年起不停咁裝修囉，只係唔同時段有唔同嘅裝修，屋宇署係跟到足㗎。咁就唔關你哋事啦，而係關我同屋宇署嘅事啦，間屋只係我住，我唔需要同人交代。」

早前叻哥在TVB節目《思家大戰》中自嘲：「係人都知我絕子絕孫㗎。」（影片截圖）

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