李國毅女兒滿月當天酒駕被捕　老婆IG發文揭開事發原因

李國毅4日下午發生酒駕違規事件遭逮，深夜他在社群發文道歉「做了不好的示範 在此鄭重向社會大眾道歉！」，也說明事發經過，並強調「酒駕沒有理由，認錯配合並且接受處罰，會深刻反省並且永不再犯」，而老婆也跳出來幫忙說明李國毅為何會酒駕的原因。



李國毅的老婆甘媛琳在IG限動發文，一開頭就表示，「雖然先生說不要多說什麼！錯了就是錯了，但我還是想小小幫他辯解一下！」，因為當天中午女兒的滿月宴吃到比較晚，結果奶粉準備不夠，擠奶器也沒帶，在孩子又餓，自己又漲奶的情況下，李國毅就幫忙把停在對面停車場的車子開到餐廳門口，這樣路比較順，讓駕駛技術不太好的她可以比較好開，而就在迴轉時被攔下。

李國毅醉駕後，老婆甘媛琳IG發文揭開背後原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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甘媛琳也強調「真是我們的錯！喝酒不管多少真的就是不能開車！真的該被罰！」，會說出來的原因是，他們真的不是故意的，只是當下情況有點急，就是一時糊塗，雖然知道先生是公眾人物，但自己不是，身邊也有親友會關心這件事，因此也想讓他們了解這件事，最後提醒大家「不要急躁會影響判斷，喝酒不要開車、不要移車」。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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