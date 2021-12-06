傳舒淇加盟《華燈初上》第二季　總製作人揭「比她更適合的人選」

熱門台劇《華燈初上》主演的卡宜驚人之外，第一季整部看完，還能發現有不少大明星客串演出，讓人看了驚喜連連，而現在則傳出舒淇也是客串名單之一，總製作人回應吐露內幕。



《華燈初上》第一季中，客串名單有許光漢、霍建華、溫昇豪、李李仁、屈中恆、任容萱、六月等，據「CTWANT」報導，近來傳出金馬影后舒淇也是客串名單之一，讓大家都很期待新一季。

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對此，總製作人戴天易透露，確實在去年年初戲劇前置初期，有想過要找舒淇，不過後來有找到適合的人選，所以最後沒能與舒淇合作。另外戴天易也感謝前來客串的演員們，大家都很配合演出時間。

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