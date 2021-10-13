《尋她》舒淇首演農婦被封最美大肚村姑　「可以大吃大喝了！」

早前有消息指出舒淇將會接拍青年導演陳仕忠的新作《尋她》，是繼2019年《上海堡壘》後再次現身大銀幕。



舒淇接拍新作《尋她》。（電影海報）

新片《尋她》於日前正式開拍，電影由舒淇、白客、張本煜、郎月婷等人演出，官方同時釋出兩款最新海報，舒淇飾演的陳鳳娣為一名鄉村孕婦，圖中她大着肚子、戴上遮太陽帽子以及阿嬤的防曬手袖，雖則着齊農村婦女裝，但絲毫不影響她的美貌，簡直是「最美大肚村姑」。

兩款海報均是舒淇一家三口在甘蔗林前開心笑着，據知故事講到一名勇敢的嶺南母親在尋找女兒，同樣也在尋找自己的故事，陳鳳娣會是名獨立勇敢的女性，在一次追尋真相的旅程中也拉開了作為女性自我覺醒的帷幕。

而舒淇則在個人微博上回應「可以大吃大喝的陳鳳娣」再加上大個大笑表情符號，相當可愛。

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