蔣家旻成最新厚唇女星代表　舒淇、朱茵都係最經典

蔣家旻近日在TVB劇集《換命真相》中憑着精湛的演技得到觀眾的掌聲，成功搣甩多年來的「馬子妮」形象搖身一變成為實力派演員之一。現年32歲的蔣家旻樣子甜美，憑一把響亮的聲音深入民心，雖然她一向都被視作童顏的代表，但最近有不少網民都覺得蔣家旻愈來愈有性感的味道，全因她擁有一張令人羡慕的厚唇，再次印證櫻桃小嘴已經OUT喇！



蔣家旻近日在TVB劇集《換命真相》中憑着精湛的演技得到觀眾的掌聲。（《換命真相》影片截圖）

蔣家旻一向都被視作童顏的代表，但最近有不少網民都覺得蔣家旻愈來愈有性感的味道，全因她擁有一張令人羡慕的厚唇。（IG：chiangel1110）

蔣家旻其實都有過性感演出。（《第一次不是你》影片擷圖）

除了蔣家旻最近因為一雙厚唇而得到網民的贊美，娛樂圈中有不少擁有厚唇的女星亦因此被封作「性感女神」，例如安祖蓮娜祖莉、及石原里美等，但要數到最經典的代表，絕對非舒淇莫屬。她剛剛出道時，厚唇仍未收到外界的追捧，因此當時曾經被罵香腸嘴，只不過隨着時代的變遷，外界對於美的定義亦開始改變，舒淇的美亦慢慢受到外界的欣賞，更憑着厚唇成為一代性感女神代表。

點擊觀看以下12位擁有厚唇的女星：