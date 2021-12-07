抄襲新垣結衣《Legal High》？趙麗穎《誰是兇手》海報激似惹批評

內地藝人趙麗穎主演電視劇《誰是兇手》，煞科一年多，終於在12月5日正式播出，誰料第一集都還沒上線就發生爭議。有網友質疑，《誰是兇手》的宣傳海報跟日劇《Legal High》十分相似，質疑是抄襲創意，劇方相關單位緊急對此澄清「是無意」，但還是選擇刪除這版海報。



《誰是兇手》推出三張不同海報，主要演員趙麗穎、董子健、肖央兩兩一組，一人正面入鏡、一人側面入鏡，在三張海報裡分別遮著眼睛、嘴巴、耳朵，旁邊寫上大大的「勿」字。然而，這三張海報被發現跟《Legal High》十分相似，除了文字不同，演員動作可說是高度相似。

【圖輯】點圖放大看被指抄襲新垣結衣《Legal High》的三張《誰是兇手》海報👇👇👇

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對此，海報設計公司在5日緊急發表聲明，解釋這一版海報創意發想的過程，一開始聽到大略劇情分析後，為了呈現3位主角之間撲朔迷離的關係，便選用了《論語·顏淵》中的「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言」當作概念，沒想到發生爭議，「本是無意，但出現創意雷同和排版相似，仍負不可推卸的責任。」

海報設計公司道歉：「作為文化行業從業者，我們一直很尊重創作者，有強烈的版權意識，現在對同行造成困擾，實屬是我們在工作上的失職。」也很抱歉對劇組、觀眾帶來困擾。《誰是兇手》劇組隨後轉發這則道歉聲明，並承諾「我們會陸續將該系列海報在各傳播渠道刪除」，一起道歉並緊急做出處置。

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