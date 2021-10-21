趙麗穎接連穿過季禮服出活動　背後動機惹網友感動

內地女星趙麗穎作為一線花旦，其一舉一動都備受關注，近日就因為身穿一襲大紅色露背禮服裙出席活動而掀起討論。事關她所身穿的禮服裙被發現並非當季款，而是2016年的秋冬系列款，出自中國設計師品牌Guo Pei（郭培）之手，令網友激讚其以行動支持國貨，揚言趙麗穎穿紅色特別好看。

趙麗穎支持國貨獲得網友激讚 。（趙麗穎工作室微博圖片）

從趙麗穎工作室上貼的美照而看，其身穿大紅色露背禮服裙配上復古建築物背景拍照相當漂亮。衣服緊身的設計突出她的纖瘦S曲線身材，特別是展現出她的小蠻腰線條，而削肩的設計更展露她的美肩與鎖骨線條，另背部以金黃色為主的刺繡與金色穗子，展現極具中國式設計，突出她作為中國女性的東方之美。無論趙麗穎正面還是側身甚至仰望擺出Pose都360度零死角，絕對是大美人一名。

趙麗穎身穿的禮服是2016年秋冬系列款。（趙麗穎工作室微博圖片）

雖然所穿的款式已經過時，不過卻引來網友激讚她以行動支持國貨，正好藉此向外宣傳國產高定品牌，讓更多人了解中國時尚。其實趙麗穎並非以行動支持國貨，在今年3月的時候她身穿了一件低胸金色透視紗裙出席「時尚芭莎年度派對」，該禮服令她盡現優雅氣質，散發出濃濃的仙氣感，整體設計簡單優雅是出自Guo Pei2017年秋冬款。趙麗穎接二連三力撐國貨，又令她備受大家好感，對她甚為加分。

今年3月她已經力撐國貨 。（趙麗穎工作室微博圖片）