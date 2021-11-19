內地文旅部擬打擊假唱假演奏等規定　網友提議：由春晚做起！

昨日（18日），文化和旅遊部對《演出經紀人員管理辦法》進行修訂，共五章二十三條，並向社會公開徵求意見。



文化和旅遊部向社會公開徵求意見。（網絡截圖）

在第三章執業規範中，擬規定演出經理人不得有以下七個行為：一，同時在兩個以上單位從業；二，出租、出借演出經理人資格證；三，為含有《營業性演出管理條例》第二十五條禁止內容的演出提供服務；四，隱瞞、偽造與演出經紀業務有關的重要事項；五，對演出活動進行虛假宣傳；六，為演員假唱、假演奏提供條件；七，其他擾亂演出市場秩序的行為。同時，要求演出經理人應當在演出經紀活動中保障演員合法權益，提醒和督促演員嚴守法律法規，恪守職業道德，樹立良好社會形象。

《演出經紀人員管理辦法》部分規定。（網絡截圖）

既然是徵求大眾意見，網友們也樂於討論，不少人都呼籲「由春晚做起」，也有人表示「先要求各大電視台，網路平台，但凡上台唱歌的節目必須全開咪真唱OK？？有時候是平台自己為虎作倀」，更有網友建議：「這個不允許假唱的規定最好延伸一下，比如影視劇領域，不允許假演（濫用替身）、假吃、假肌肉、假台詞（濫用配音），收拾收拾那群假演員」等，並附上Angelababy在劇集《大漢情緣之雲中歌》中假吃的一幕。

其實除了Baby之外，不少明星在影視作品中都曾經「表演」假吃，好似趙麗穎、沈月等，關曉彤在直播中也曾被質疑假吃，影視劇中的配音很多也是千篇一律，而任嘉倫也被指着假肌肉等。