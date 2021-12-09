性感女星元元IG曬13秒熱舞片　網民一睇皺眉：衣服尺寸太小了吧？

擁有天使臉孔、魔鬼身材的台灣性感女星吳婕安（元元），活躍於各大綜藝節目，時不時放送福利的她日前分享身穿泳衣在沙灘熱舞的短片，火辣程度爆表，令人看了很難不流鼻血。



元元4號在IG分享13秒短片，只見她上身穿著粉色泳衣，下身穿著同色系三角褲，不僅嫩白美胸呼之欲出，胸前炸出一條深溝同樣吸睛，隨著音樂擺動身體做動作，不時放電比出愛心手勢，性感、可愛兼具的樣子融化一票人，文中寫下，「如果你在海邊看到我，你會？」

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影片一出後，好友熊熊（卓毓彤）忍不住直呼，「超Q，抱緊處理」，其他人紛紛留言表示，「我不知道我要看哪裡了」、「這個…好辣，我不太會吃辣，所以一般都選元味」、「元元跳舞好可愛」、「我喜歡元元的舞蹈和愛心，進入我的內心世界」。

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