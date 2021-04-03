撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-04-03 22:00

人氣女星「元元」吳婕安外型甜美，擁有天使臉孔和火辣身材，是許多男粉絲心目中的女神，其大方不做作的性格，加上甜死人的可愛笑容，深受粉絲喜愛，受封「呆萌女神」。近日， IG 追蹤人數突破 90 萬大關，元元發感性文，對於被攻擊是靠「露奶」紅，她高 EQ 回應超圈粉。

元元 2018 年登上綜藝節目《綜藝玩很大》，在節目中作為遊戲黑洞卻拼命三郎，玩得非常投入，其直率和零偶包博得觀眾好感。擁有傲人好身材的她，接連推出 2 本寫真集，卻因此成為酸民攻擊的點，就連共事的同仁都曾對她說「妳還不是靠露奶才紅的」，一直以來都沒正面回應的她，這次藉機回擊「露奶的人那麼多，你們卻看到我了」，超正能量又高 EQ 的回應，讓人好感度爆表。

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最後，元元也謙虛表示「雖然不知道我有什麼特別的優點讓你們喜歡，真的真的很謝謝大家看見我，往後會在任何事情上面更努力！」

PO 文一出，引來大批藝人好友留言，峮峮就大讚「在眾多好身材中～我覺得妳完全走出自己的風格特色」；副業經營有成，已是小富婆的ㄚ頭也認同「沒錯，人生是我們自己的，不要被別人影響」。

而粉絲看到則是直呼「好勵志」、紛紛說出喜歡元元的原因，有不少人都是被元元在各種節目上的努力和呆萌模樣吸引，直呼「比起妳的身材外貌，更欣賞、看中妳的事業表現」。

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