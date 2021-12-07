魷魚遊戲｜韓美女金姝憐拍露點戲「老公看完驚現這反應」全場爆笑

南韓劇集《魷魚遊戲》捧紅出道20多年的綠葉女星金姝憐（김주령 ），日前她上節目首談拍攝露點床戲時老公的反應，讓現場嘉賓聽了全笑翻！而老公寵妻舉動不只一樁，她透露現在SNS（社群網站）上面關於她自己的消息，都是老公替她上傳的。



金姝憐作客綜藝節目《我家的熊孩子》，談到《魷魚遊戲》讓她「翻轉人生」，「拍完《魷魚遊戲》之後人生真的多了很多新的體驗，像是雜誌也拍了。」談到飾演劇中的冤家「張德秀」的許城泰，「他也是SNS從400人到現在都快要240萬人追蹤了」。

【圖輯】點圖放大看《魷魚遊戲》韓美女金姝憐的床戲👇👇👇

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45歲金姝憐已婚，育有一個8歲女兒，老公是小她2歲，在美國大學教導戲的教授。主持人徐章焄就問說，「聽說妳爆紅了之後，老公還勸妳不要太招搖，要好好地站好根基，結果他本人到處炫耀？像是SNS上面老婆的所有消息都是他本人代替上傳的。」

金姝憐害羞表示，「對！如果有我相關的報導，他就會把它傳上去，可能是在經營愛妻的形象吧...幹嘛這樣啊，大家會誤會啦，以為你很愛我這樣。」開玩笑逗得現場婆婆媽媽大笑。

至於老公看了她的床戲感覺如何？金姝憐回，「幸好那幕我們不是一起看的，因為他在美國嘛，我們是分開看的，真的是好家在。但看完了之後我們馬上就視訊通話，他只說了一句...『啊煩死了～』」老公吃醋的樣子果真是相當愛妻。

【同場加映】《魷魚遊戲》醜惡女角直髮仙氣照曝光 原來現實中真係「韓美女」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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