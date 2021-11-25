打破NETFLIX歷來最多人點擊紀錄的韓劇《魷魚遊戲》，在全球各地都有很高人氣，就連「遠在天邊近在眼前」的北韓亦不例外。韓國電視台JTBC引述媒體「自由亞洲電台」（RFA）的報道指，近日有7名北韓學生因為偷看《魷魚遊戲》而受到重罰，最嚴重者被判槍斃，亦有人被判終身監禁。



JTBC引述「自由亞洲電台」報道，指近日有7名北韓的高中生，因為偷看劇集《魷魚遊戲》而受到重罰，其中最初購買載有劇集USB的學生被判無期徒刑（終身監禁），而其他5名有份偷看的學生則被判5年勞改，而從中國將USB走私到北韓販賣的人則被判槍斃。

《魷魚遊戲》劇照

據悉，最初購買USB的學生，曾經與一名友好的朋友一起偷看劇集。而該名朋友在學校與其他同學口述劇集內容，令不少同學對劇集產生了興趣。最終，他們在討論內容及將USB傳閱的時候被發現。除此之外，該校的校長、任教老師都被解僱並放逐至礦坑或內陸地區。

《魷魚遊戲》劇照

韓國西江大學政治外交系教授金永秀（譯音）在接受電視台SBS訪問時表示，現時北韓人偷看韓劇的方法，已經不局限於只在黑市購買USB或影碟，「最近不少北韓人都用SD卡看韓劇，為了逃過審查，他們更會將SD卡收藏在自己的鼻孔內」。

SD卡

北韓自去年12月起，實施《反動思想文化排斥法》，加重散播及偷看韓流內容（包括KPOP、韓劇等）等罪行的刑罰，規定凡將南韓影片流傳者，最高可被判死刑；而偷看影片者，最高可被判監禁15年。而在今年9月，就曾經有一批學生因偷看《Penthouse》、《愛的迫降》等韓劇而被判勞改5年。

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雖然北韓政府不讓民眾看韓劇，但官方媒體卻曾經多次發表對不同韓劇的評論，包括今年的大熱《D.P：逃兵追緝令》、《魷魚遊戲》等。想知道北韓如何批評《魷魚遊戲》，可以到原文閱讀。