《魷魚遊戲》醜惡女角直髮仙氣照曝光　原來現實中真係「韓美女」

韓國影集《魷魚遊戲》叫做「韓美女」的212號玩家，頂著招牌長捲亂髮令人印象深刻，是由女星金姝怜（暫譯，김주령）所飾演，不過其實她現實生活中是直髮，穿上優雅的套裝顯得氣質出眾，而劇中她曾經要別人猜她的年紀，真實的年紀跟舒淇、林心如是同年。



金姝怜因為《魷魚遊戲》「韓美女」一角吸引全球粉絲關注，開播前IG只有400名粉絲追蹤，現在居然暴增到近190萬人次，她接受韓國媒體訪問，對於出道21年來突然全球爆紅表示相當感恩。

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她也透露當時選角的幕後故事，原來她和導演黃東赫合作過電影《熔爐》，直至2019年電影《盜墓同盟》片場再見面時，導演覺得她在電視劇《SKY Castle天空之城》飾演揭穿姪女讀哈佛大學的阿姨一角相當有趣，因而邀她來演《魷魚遊戲》，直呼導演在沒有經過試鏡之下就給了她韓美女的角色劇本，對於相信她的演技這點表示感謝。

雖然劇裡留著長捲髮，不過在IG中可以看到，現實生活中的她其實是過肩的中長髮，而且吹得很直，換上幹練的套裝與高跟鞋之後，顯得氣質出眾。另外她在劇中曾要別人猜她幾歲，現實生活中的她是1976年生，今年45歲，是一個女兒的媽，在韓國跟她同齡的有金鍾國、宋承憲、張赫、車太鉉，女藝人則有田慧振、白智榮；在華語圈則和舒淇、林心如、大S、范瑋琪、王力宏等人同歲。

金姝怜2000年以電影《青春》出道（由金來沅、裴斗娜主演），2017年開始客串電視劇中的綠葉角色，包含《SKY Castle天空之城》、《陽光先生》、《Voice 3》、《醫生耀漢》到《非常校護檔案》都有她的身影。

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