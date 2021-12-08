魷魚遊戲｜李政宰入圍北美視帝創紀錄　硬撼《This Is Us》男主角

《魷魚遊戲》在歐美當紅氣勢銳不可擋，影評人選擇大獎（Critics' Choice Movie Awards）公布的最新年度大獎入圍名單，該劇不但提名最佳戲劇影集獎，男主角李政宰也獲戲劇影集視帝大獎提名，要挑戰其他幾位歐美的得獎男星，雖然勝出機率不一定高，已經寫下《第一位入圍戲劇類視帝亞裔演員》的紀錄。



【圖輯】李政宰入圍北美視帝創紀錄！點圖放大看影評人選擇大獎視帝提名名單👇👇👇

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影評人選擇大獎儘管沒有金球獎那麼悠久的歷史，近年受重視的程度卻隱約有要取代金球獎的態勢。一如金球獎，影評人選擇大獎也有分電影與電視兩個範圍，搶先公布的電視類入圍名單中，HBO《繼承之戰》（Succession）成為最大贏家，共提名最佳戲劇影集、最佳戲劇影集男主角、最佳戲劇影集男配角等8大獎。入圍總項數次之的則是同屬HBO的《東城夢魘》（Mare of Easttown）共提名5項獎，包括最佳迷你影集或電視電影女主角琦溫斯莉（Kate Winslet）、最佳迷你影集或電視電影男配角伊凡彼得斯（Evan Peters）等。

去年Netflix靠《王冠》（The Crown）和《黑錢勝地》（Ozark）成為影評人選擇大獎電視獎的入圍最大贏家，今年氣勢不及去年，所幸《魷魚遊戲》、《午夜彌撒》（Midnight Mass）各自拿下3項提名，還是有所斬獲。《魷魚遊戲》最有機會拿下的應是最佳外語劇集一獎，對手有AppleTV+《阿卡普高》（Acapulco）以及同樣在Netflix推出的《找我經紀人》（Call My Agent!）、《紙房子》（Money Heist）、《怪盜羅蘋》（Lupin）和《毒梟：墨西哥》（Narcos：Mexico）。

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至於破紀錄入圍的李政宰，角逐戲劇類視帝的對手有《這就是我們》（This Is Us）「艾美&金球雙料視帝」斯特靈·K·布朗（Sterling K. Brown）、《靈探心計》（Evil）麥克寇特（Mike Colter）、《繼承之戰》「金球視帝」拜仁確斯（Brian Cox）、《繼承之戰》「艾美視帝」謝洛美史壯（Jeremy Strong）和《紐約萬花筒》（Pose）「艾美視帝」比利波特（Billy Porter），一堆金獎得主，想要勝出絕對有番硬仗。頒獎典禮將在美國時間明年元月9日舉行。

而在影評人選擇大獎電視獎後，《魷魚遊戲》下一戰就是金球獎，以過去該獎對於當紅新戲的青睞，也極可能有機會攻上入圍名單，再創造新的紀錄。

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