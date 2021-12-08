全民造星IV｜30強出爐Marf、Ivy So順利入圍　負評王方方有得留低

ViuTV真人騷《全民造星IV》昨晚（7日）揭曉30強名單，除了在AB組battle戰中落敗隊伍的「死亡名單」隊員Hannah（陳玉幸）、Carmina（羅洛家）、筠兒（黃筠兒）、咖喱（黃雅慧）以及阿Mic（周卓盈）慘被淘汰之後，由於梁祖堯帶領的B組五局三敗，輸的局數比起A組多，因此要再於B組內淘汰多五人，梁祖堯最後將Liu哥（廖雪蕎）、Ana（羅安娜）、阿杰（周芷慧）、余潔滢和Sica（何洛瑤）淘汰。



Liu哥（廖雪蕎）、Ana（羅安娜）、阿杰（周芷慧）、余潔滢和Sica（何洛瑤）慘被淘汰。（《全民造星IV》影片截圖）

節目播出後網民隨即鬧爆賽果，質疑梁祖堯的淘汰準則不明確，留下表演中有瑕疵的參賽者例如方方（方芷欣）和Alice（許寶恆）等，卻將四個都在battle戰中勝出的功臣一腳踢開，紛紛為Liu哥、Ana、阿杰和Sica的離開感到不值：「都唔知咁盡力贏嚟做咩！」雖然淘汰名單令觀眾不太滿意，但30強名單已定，A組20人將對戰B組十人，而人氣王Marf（邱彥筒）、Ivy So（蘇雅琳）、Day（許軼）、Candy（王家晴）等人亦全員生存，勢必掀起新一輪的腥風血雨，令人期待。

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