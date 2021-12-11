性感網紅青青「1秒伸脷片」勁吸53萬觀看次數　網民loop足半個鐘

台灣性感網紅青青擁有甜美臉蛋及F罩杯的好身材，她先前捲入桃色陷阱後，自證清白努力賺錢，不僅在21歲買下2300萬元（台幣、下同）新房，還開了咖啡店，日前又公開她買下人生第2台車，是要價453萬元的敞篷保時捷跑車718 GTS。



青青日前在IG發布只有一秒的影片，並簡短敘述「吊帶下的（秘密）、（惡魔）」，至今已累積超過53.4萬次觀看，能在短時間內吸引大流量，也難怪賺錢速度異於常人。

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該影片中青青穿著牛仔吊帶褲，下秒她突然將吊帶褲拉下，做出吐舌頭表情，露出黑色內衣及事業線。不少網友紛紛留言表示，「我竟然看了30分鐘」、「這影片不會停的餒」、「如果找你買咖啡有這種福利看嗎」、「我一直跳不過這個視窗，可惡」。

青青日前則在IG限時動態發文透露，她訂了人生第二台車，是要價453萬元的保時捷718 GTS敞篷跑車，現在下訂還要等一年才能拿到，「時時告訴自己明年的今天，自己一定要更進步才配得上」。

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