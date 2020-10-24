YouTuber「放火」迫拍裸片非預先設局　JKF女郎青青公開澄清道歉

百萬YouTuber「放火」因到JKF女郎青青家過夜，遭青青男友陳姓男子夥同友人拍下全裸不雅影片，並要求他簽本票。放火最後用25萬元台幣（約港幣6萬8千元）換取脫身，因向警察局報案才曝光此事。青青因此被網友痛罵設局仙人跳，連帶舉辦烤肉趴的瘋男Crazy Man也被懷疑動機不單純。

【相關圖輯】JKF女郎青青就事件在IG道歉，看看她日常上載至IG的相片了解她的更多：

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瘋男10月24日先發聲澄清，活動並非他舉辦，連有誰來參加他都不清楚，更遑論放火跟青青私約下場。而青青的IG遭網友留言灌爆，青青傍晚也寫下長文交代事件始末，坦承一開始欺騙陳男「有姐妹要來家裏」，「和陳男說是姐妹是我的不對，我沒有誠實跟他說，今天若是我誠實的和他說是男生朋友，就沒有這件事情了，在此對陳男真的非常抱歉。」

而放火一開始問說可否到青青家裏，想一親芳澤卻慘遭拍裸片、簽本票，青青也向放火道歉。當時陳男叫青青東西收一收走人，並開始審問放火，原本甚至要動手毆打放火，但放火提議用錢解決。最後陳男同意，放火就在脫光的狀態下講述事情經過，並做體操希望陳男息怒。至於雙方後來協議和解的金額青青並不知情，原本還主動聯絡陳男希望由她代為賠償。青青強調「我和陳男已經毫無關係，在這當中我完全沒有拿到任何一分錢，也完全沒有想過設局，甚至仙人跳這件事情」。

青青向陳男、放火、瘋男和社會大眾依序道歉，表示整起事件純屬她個人行為，接下來會反省再重新出發。因為她屬於JKF女郎的一員，也表明願意接受公司處置。但網友對此並不領情，大罵她「劇本寫得太爛」，因為事發後她連日照常發文為自己活動拉票，直到新聞曝光後才發聲，網友多數不相信她是真心道歉。

放火外型打扮走韓仔路線，又肯放低身段搞笑，的確幾受女Fans歡迎。未知今次Party獵艷約囡囡爆房被剝光豬拍片一事是否被設局：

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