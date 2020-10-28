台網紅被揭2萬陪食飯、在他人男友房只穿內衣　青青IG用佛偈回應

台灣網紅青青與YouTuber放火在派對上「看對眼」，活動結束後帶男方回家過夜，遭男友「陳男」當場捉姦，並逼放火拍裸片、勒索30萬元（台幣、下同），此事因放火報案而曝光！雖然23日「陳男」報案說明，青青也發文致歉否認「捉黃腳雞」，但風波並未停止。

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據「ETtoday星光雲」報導，網美「AN」23日透過IG限時動態一連發出控訴文，指控青青在明知男方已有女友的情況下，還只穿內衣在該男房間擠胸拍照開直播：「妳不是跟我說妳跟他沒什麼事嗎？你穿這樣在我當時男友房間…妳怎麼不回家拍…」。AN還說「妳今天新聞特別多，要不要順便加上我被綠的渣男一起聊一聊。」除了AN點名控訴外，還有友也控訴青青早已前科累累，自己的朋友也因青青被搞得很慘。

AN控訴青青曾只穿內衣在她男友房間直播。（IG限時動態截圖）

此外，網路上還傳出一張IG私訊截圖，時間顯時為去年3月，當時有人私訊問「青青」：「陪吃飯2萬呢？」，圖中「青青」則回覆「只有吃飯喔，在哪？」，讓人又想到最近台灣網友熱議的「網美價目表」。而對於放火事件之後的一連串控訴，青青於24日接近中午時透過IG表示「若有人傳不實謠言，不排除提告」。

青青IG用佛偈回應事件。（IG@c.0214）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】