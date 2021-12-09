Elon Musk分手原因曝光？舊愛Grimes被「半分居」新歌放負大踢爆

Tesla和SpaceX創辦人Elon Musk與33歲加拿大歌手Grimes於2018年5月開始交往，去年迎來兒子「X Æ A-12 Musk」。今年9月，兩人閃電宣布結束3年情，但會共同扶養兒子，雙方目前處於半分居狀態。近日Grimes出新曲曝光兩人分手原因，引發熱議。
Grimes近日出新歌〈Player of Games〉，歌詞唱道「我戀愛了，與最棒的遊戲玩家，但他總是喜歡比賽，比他愛我更多」、「航行到冰冷的外太空，即使有愛也無法留住你」，不免讓人聯想到過去曾製作過電動遊戲又熱愛外太空的Elon Musk。
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Elon Musk為了圓移居火星夢，賣家當籌錢，改住在SpaceX位在德州博卡奇卡／星際基地（Boca Chica / Starbase）的400呎變形鐵皮屋。
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經常透過Twitter與網友互動的他，在被網友問到「最愛什麼遊戲」時，也曾表示自己現在還會玩軍事科幻遊戲《最後一戰》（Halo），足見他依舊熱愛電玩。似乎就是種種原因導致兩人分手。
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