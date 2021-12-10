「台灣首個千萬訂閱YouTuber」誕生　睇真原來係老外　為愛情赴台

YouTube規定，只要達到1000萬訂閱，就可以拿到「鑽石級紀念牌」，這些獎項過去都只出現在外地的YouTuber中。然而，住在台灣的意大利Bass演奏者「Davie504」透過自身努力，達成全台灣第一個「千萬訂閱」的YouTuber。



Davie在YouTube初期就開始上傳練習Bass的影片，隨著認識台灣女友並飛來台灣同居，練習的影片從未終止，也感染許多觀眾，大家一起練習Bass。

此外，由於台灣粉絲因疫情需待在家中無法外出，Davie更自掏腰包30多萬元（台幣）送出15把Bass，以此回報粉絲的支持。

靠彈Bass破千萬訂閱 點圖睇睇Davie嘅YouTube page同佢台灣女友嘅美照▼▼▼

+ 8

Davie在2011年透過相機拍攝自己彈Bass的影片，全程沒有說話，僅有彈奏的過程及音樂，後因學業而暫時停止更新頻道。沒想到，網紅Pewdiepie推薦了Davie的影片，讓他一夜之間多了1萬多名粉絲，這促使Davie放棄學業，專心經營YouTube。

Davie的帳號「Davie504」在6日達到千萬訂閱；他表示，自從10年前的第一支影片，到現在的千萬訂閱，他很感謝大家的支持，過去也承受許多壓力，未來目標是1億訂閱，且不會放棄持續更新較長的影片。

網友看完Davie的千萬訂閱影片後紛紛留言，「恭喜訂閱人數達到1000萬！！你絕對值得」、「恭喜Davie獲得1000萬，從2019年我開始演奏貝斯，就一直在看你」、「我在3年前發現了他的頻道。這傢伙應得的，他彈貝斯的方式太棒了」。

【延伸閱讀】10個減肥成功台灣YouTuber驚人前後對比 為食肥妹喪甩數十公斤超勵志（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 49

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】