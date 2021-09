直播瞓覺都可以賺巨款？YouTuber全靠這招　一夜即賺12萬嚇傻本人

你知道睡覺也能賺錢嗎?美國網紅Asian Andy先前開直播拍自己睡覺,靠「睡播」在7個小時內賺了一筆鉅額,讓他開心到睡醒後,激動撕衣服感謝粉絲抖內(donate),引起網友熱議。



讓粉絲吵自己睡覺 直播主7小時躺賺12萬

一名來自美國加州的人氣網紅Asian Andy,在YouTube上的訂閱數超過113萬,時常更新逗趣影片分享日常、也常開直播與粉絲互動聊天。

▼▼▼按圖即睇Asian Andy如何以直播躺賺!!!▼▼▼

+ 14

先前他開了一個「睡覺直播」,對粉絲說明遊戲規則就是趁她睡著時,觀眾們可以透過抖內(donate)捐錢,換取各種「噪音」把他吵醒,像是音樂聲、狗吠聲、喇叭聲等,製造一次噪音需支付9.99美元(約港幣77.7元)。

在直播的7小時內Andy倒頭酣睡,時而被粉絲們送上的噪音嚇醒,過程中,粉絲不斷抖內騷擾他、努力製造出許多聲響把他吵醒,有趣的是,還有網友送上無限延長的汽車喇叭聲,超級吵!甚至幽默留言表示「Time for sleepy(該睡覺囉)」,滿滿惡趣味。

從畫面中看得出來Andy非常疲憊,不過他自然的反應和爆笑表情逗樂一大票粉絲,7小時收穫滿滿,賺進16,000美金(約港幣12.4萬元),這樣的成果也讓他睡醒後傻眼,本人也覺得不可思議,直呼:「太扯了!」

延伸閱讀:「世上最安靜房間」留45分鐘會失去理智 網紅挑戰世界紀錄險崩潰▼▼▼

+ 12

「吸金睡播」引發兩派網友正反評價

最逗趣的是,看到粉絲為他捐出大筆金額,Andy就會超嗨、激動狂吼,狂扭身體熱舞,甚至多次將自己的衣服撕爛、亂丟,高興的程度彷彿像中了威力彩頭獎,也讓粉絲笑瘋,吸引來1萬多則留言「你到底有幾件衣服?」、「搖起來」、「我笑到無法停止」、「他的鄰居一定很愛他」、「這傢伙太讚了」。

不過,也有網友不贊成Andy的「睡播」做法,認為他開直播時不該抱著寵物狗一起睡:「狗好可憐」、「噪音對狗狗很不好」、「我替狗狗感到難過」,還有人幫他的狗發聲:「The dog is like: GET ME THE HECK OUTTA’ HERE PLEASE(拜託讓我離開這)」,也有人覺得他不該撕碎衣服:「好浪費」。

延伸閱讀:Twitch 130萬粉絲人氣主播轉做成人內容 2個月已賺多過10年收入

+ 13

延伸閱讀:

22歲河南網紅「美美」直播中死亡!徒步西藏突傳尖叫後…狂轉黑屏 網友直擊全嚇壞

全場都戀愛!美魔女媽媽當直播主吸千人觀看 真實年齡驚呆網友!

最強叫賣王是誰?15大臉書生鮮直播主 不只安親班老師丟丟妹、藝人沈玉琳也上榜

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】