誰是零負評YouTuber？網民一滿倒支持她：全世界的文明禮儀都在這

近年來網紅、YouTuber 如雨後春筍般出現，只要有設備人人都能成為 YouTuber ，而零負評 YouTuber 一直是網友熱議的焦點，近日又有網友在 PTT 提問誰是台灣的零負評 YouTuber ，再度引發熱烈討論。



早前有網友在 PTT 上以「負評最少的台灣 YouTuber 是誰」為題發文，內文指出「有零負評女神 零負評藝人 零負評歌手等，那麼 YouTuber 界呢？有沒有負評最少的 YouTuber 是誰的八卦？」有人單純看 YouTube 倒讚數表示「絕對金魚腦贏」，而千千一直都是榜上有名。其中，最多人點名的就是「Pan Piano」穿著 Cosplay 服裝彈鋼琴的「小 P」。

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YouTube 頻道 Pan Piano 自 2016 年 7 月開設，同年 11 月上傳首支影片後，至今頻道訂閱數已多達 279 萬，彈奏的曲目多為當紅或經典的動漫主題曲，最吸引人的就是小 P 會穿上配合主題的 Cosplay 裝扮，即使影片從頭到尾都沒露臉，但她的魔鬼身材已擄獲大批粉絲的心，獲得網友一面倒大推「一定是 pan piano，那邊沒有爭端」、「Pan 紅到國外，有口皆碑」、「pan，諾貝爾和平獎」、「全世界人類的文明禮儀都在那裡了」。

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