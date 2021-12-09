全民造星IV丨女團大熱So Ching名花有主　初代造星男友幫鏡仔伴舞

ViuTV《全民造星IV》播到如火如荼，昨晚（8日）剛進入30強，A、B兩組將要合共淘汰5人，A組派出7人跳舞女將Marf、Win Win、超酸、CK、芯駖、So Ching、子涓出戰，順利勝出。

A組30強以跳舞女團做首個表演。（節目截圖）

7位跳舞女生之中，Marf、So Ching、Win Win都被網民視為未來女團希望。今年25歲的So Ching（蘇芷晴）原來已經名花有主，男朋友是首屆《全民造星》參賽者阿Mo（李啟言）！So Ching在今屆96強回合中在長櫈上跳舞，許廷鏗在後台都大讚「I like Her」，結果當然成功進入A組。至於So Ching的長櫈舞，原來阿Mo都有幫手編舞，他亦有公開原版長櫈片段。

So Ching男朋友是《造星》參賽者阿Mo。（IG）

So Ching與阿Mo近幾年都有為MIRROR成員伴舞，So Ching做過姜濤伴舞《Master Class》dancer，與ERROR肥仔（梁業）一早認識，而阿Mo在鏡仔MV中老是常出現，包括在Anson Lo（盧瀚霆）的《Megahit》、姜濤與肥仔（梁業）的《特務肥姜2.0》及Lokman（楊樂文）與Anson Kong（江𤒹生）的《虎道門》。

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