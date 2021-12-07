全民造星IV｜魯庭暉借《千年女優》講追夢　「有目標去追好幸福」

ViuTV董事兼總經理魯庭暉今早（7/12）在個IG分享有關「日本動畫教父」今敏導演的作品，1997年的《藍色恐懼》（Perfect Blue）以及2001年的《千年女優》。



魯庭暉分享了「日本動畫教父」今敏的兩套作品。（資料圖片）

魯庭暉先講到︰「第一套《perfect blue》。拿（嗱），有啲戲係咁嘅，你睇完，果（嗰）種震撼係你連討論佢嘅時候都覺得心虛，因為你發現任何文字都講唔中佢俾你嘅感覺。所以都係收聲好啲。」

魯庭暉對於《千年女優》有更多體會。（劇照）

反而講起另外一套《千年女優》時，他就有更多更深的表示，他：「佢係講緊一個從影幾十年嘅女星，『回顧』佢嘅一生。點解會用「」引住回顧呢，因為唔係真係回顧嘅。真實、虛幻、電影、生活幾樣嘢撈埋一齊。你千祈唔好諗住去明套戲每個位嘅邏輯，邏輯其實可能唔通㗎喎，不過個flow又異常流暢。總之我睇完，我寫低咗兩句，『1：真實和假象之間，有種東西叫記憶。』、『2：如果有日就嚟死（touchwood先），又如果仲有意識，我希望諗起電影最尾果一幕。』」

再者魯庭暉講到戲中兩句經常出現的對白，「我絕對會去和他見面」和「見一面就好」，因為女主角整套戲只在追逐一個男人，但魯庭暉覺得這並不是套戲愛情故事，事關戲中的女主角曾講到：「我喜歡追逐着他的自己。」所以魯庭暉覺得「男人」只是個symbol，可以是其他東西，甚至是夢想，總之人一生可以有目標想去追尋都很幸福。

《全民造星IV》現正熱播中。（影片截圖）

講了這麼多有關「追夢」的前題，其實魯庭暉都是想講最近正在熱播的《全民造星IV》選女團，他：「睇完啲咁有型嘅電影，我梗（緊）係扮晒嘢咁介紹俾啲同事啦，尤其籌備緊女團嗰幾個，因為somehow 硬係覺得有d linkage。我同佢講完，佢哋當然如常咁無反應，然之後send番幾廿樣嘢俾我，叫我approve。佢哋個隱藏回應其實係：頂我哋好多正經嘢做㗎，邊有時間睇戲。哦。」咁又的確好多事要籌備嘅，據旁白君講，集集都差啲剪唔切，趕頭趕命，不過最緊要都係「魯板」明就得啦。