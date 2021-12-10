大S離婚｜汪小菲點解改名做少飛？張蘭揭心酸原因：生怕他出事…

大S（徐熙媛）上個月月底宣布與汪小菲正式離婚，離婚後前奶奶張蘭動作頻頻，先是烏龍爆料兒子被陳建州打外，還透露自己罹肺病「裝潢工人的肺都比我好」被指是在打悲情牌，日前她在直播中談起兒子汪小菲改名的原因。



張蘭在抖音直播間透露：「我兒子出生時不叫汪小菲，他爸給他起『汪少菲』沒想到登記時弄錯了」，網友聽完接著問：「為什麼突然把名字改過來呢？」

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張蘭則笑說：「少菲、少菲，就是讓他『少飛』，以前每週飛一回，結婚後飛了700多次，老母親的心阿，天天跟著祈禱，生怕他出事...」暗指汪小菲離婚改名意味著「重生」，擺脫了一切，讓她安心不少。

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