汪小菲夜夜想念愛女　微博發文惹網民鼻酸：帶回北京！回應藏玄機

【大S汪小菲離婚】汪小菲與大S正式結束10年婚姻後，就不再對外回應此事，不過5日凌晨他在社群上發文，看來很思念在台北的女兒，網友更是建議快將孩子帶回北京，不過他的回應，讓網友看不透。



汪小菲深夜發文想念愛女。 （微博＠汪小菲）

汪小菲深夜在社群上曝光自己少年時期的照片，還有過去帶女兒去海灘的舊照，並寫道「跟爸爸小時候一樣，爸爸想你」，看來目前人在北京的汪小菲，很想念在台北的孩子，網友力挺他「真性情，不必隱藏，雖然分開了，但是想孩子沒毛病！」

【相關圖輯】大S離婚｜與汪小菲婚姻破裂早有端倪 回顧兩人十年婚姻時間線（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 38

也有不少網友建議他應該要把孩子帶回北京，甚至有網友留言「奶奶應該也想念吧，要回來吧，我們內地三觀比較正」，而汪小菲則回了一個「I」，讓人猜不透是什麼意思，有網友則解釋「一般就是用來做回應的簡單語，表示已收到、贊同、支持上面的內容」。

【同場加映】李嘉欣家姐離婚後改嫁10億「眼鏡大王」 細數嫁入豪門姊妹花（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 45

延伸閱讀：

影／李國毅酒駕拒檢畫面曝光 罰6萬還得吊扣駕照1年以上

李國毅酒駕遭逮反省認錯 老婆心疼揭事發原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】