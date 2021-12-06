汪小菲夜夜想念愛女　微博發文惹網民鼻酸：帶回北京！回應藏玄機

撰文：聯合新聞網
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【大S汪小菲離婚】汪小菲與大S正式結束10年婚姻後，就不再對外回應此事，不過5日凌晨他在社群上發文，看來很思念在台北的女兒，網友更是建議快將孩子帶回北京，不過他的回應，讓網友看不透。

汪小菲深夜發文想念愛女。 （微博＠汪小菲）

汪小菲深夜在社群上曝光自己少年時期的照片，還有過去帶女兒去海灘的舊照，並寫道「跟爸爸小時候一樣，爸爸想你」，看來目前人在北京的汪小菲，很想念在台北的孩子，網友力挺他「真性情，不必隱藏，雖然分開了，但是想孩子沒毛病！」

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也有不少網友建議他應該要把孩子帶回北京，甚至有網友留言「奶奶應該也想念吧，要回來吧，我們內地三觀比較正」，而汪小菲則回了一個「I」，讓人猜不透是什麼意思，有網友則解釋「一般就是用來做回應的簡單語，表示已收到、贊同、支持上面的內容」。

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